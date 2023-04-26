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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:40

В Якутии работает федеральный министр Александр Козлов

Он проверил готовность сил и средств к пожароопасному сезону
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии

Фото: пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прибыл в Якутск, сообщает пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии.

Он вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым в местности «Ус Хатын» проверил готовность сил и средств органов Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Также Александр Козлов проведет большое совещание по вопросам недропользования.

Фото: пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии

Фото: пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии

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