В Якутии работает федеральный министр Александр Козлов

Фото: пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прибыл в Якутск, сообщает пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии.
Он вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым в местности «Ус Хатын» проверил готовность сил и средств органов Якутской территориальной подсистемы РСЧС.
Также Александр Козлов проведет большое совещание по вопросам недропользования.
Фото: пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов приедет в Якутск (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.