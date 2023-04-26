В Якутии за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на 26 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 52 заболевших COVID-19. В Усть-Майском районе — семь, в Мегино-Кангаласском, Сунтарском — по пять, в Намском, Нерюнгринском, Хангаласском, Чурапчинском — по два, в Анабарском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1649 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 831 221 тест.

В больницы республики за сутки госпитализировано девять человек с ковидом, выздоровело 114.

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