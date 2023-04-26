«Увидела в интернете, как пенсионерка заработала 500 тысяч». В Якутии мошенники обманули 77-летнюю женщину

Фото: скриншот видео МВД по Якутии

77-летняя жительница Нерюнгри стала очередной жертвой дистанционных аферистов, предлагающих быстрый доход, сообщает МВД по Якутии.

Женщина в интернете увидела ролик, что пенсионерка заработала 500 тысяч за месяц, не выходя из дома, и сразу же позвонила по указанному номеру.

– Мне нужны были деньги на квартиру. Я с ними связалась в надежде купить квартиру. Мошенники действовали очень убедительно, – говорит расстроенная женщина.

С потерпевшей связался лжетрейдер, который рассказал о заработке на бирже и скинул несколько видео с информацией, как торговать на фондовом рынке. После этого у пенсионерки не оставалось сомнений: надо вложиться и заработать.

– Дальше, по уже стандартной схеме, заявительница под руководством лжетрейдера установила на телефон приложение «zynevent» якобы для отслеживания движений торговли долларами на бирже и следовала инструкциям афериста. В результате пенсионерка перевела на неизвестные счета около 505 980 рублей, 83 000 из которых были собственными накоплениями, а остальные взяты с кредитных карт, – говорится в сообщении.

Сама женщина говорит, что часть платежа внесла, чтобы оплатить страховку счета, который якобы был арестован. Когда мошенники поняли, что больше с женщины взять нечего, они мгновенно исчезли. А пострадавшая даже сейчас продолжает надеяться, что ее накопления и заемные средства не пропали окончательно и их можно еще вернуть…

Кстати, «КП – Якутия» узнала, как работают самые популярные схемы обмана и как не попасться на уловки мошенников.

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