В Якутске «Водоканал» опроверг информацию о плановом хлорировании воды

Фото: соцсети

В соцсетях Якутии 26 апреля начал распространяться скриншот уведомления о том, что с 28.04.2023 по 30.04.2023 Муниципальное предприятие производственное управление «Водоканал» проведет плановую дезинфекцию городских водопроводных сетей путем хлорирования воды.

Как оказалось, это работы не относятся к сетям АО «Водоканал», речь идет о предприятии в городе Советск Калининградской области, сообщили в пресс-службе якутского «Водоканала».

Также внимательные читатели могли заметить, что якутский «Водоканал» — это АО (акционерное общество), а в рассылаемом сообщении написано про муниципальное предприятие производственное управление «Водоканал», которое находится в Советске.

Вся актуальная информация о работах на сетях, плановых ограничениях водоснабжения и прочая официальная информация публикуется на сайте предприятия, телеграм-канале и странице в социальной сети ВКонтакте.

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