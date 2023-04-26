Столичная ГАИ отреагировала на «свинство» в центре Якутска

Фото: t.me/YakutskRF

На прошлой неделе телеграм-канал мэрии Якутска разместил фотографии, как новые внедорожники паркуются на новом отремонтированном тротуаре на проспекте Ленина.

На это эмоционально отреагировал глава городской администрации Евгений Григорьев, назвавший такое поведение водителей «свинством». Мэр отправил фотографии незаконной парковки начальнику ГИБДД столицы.

ГАИ Якутска в ответ сообщило, что вчера, 25 апреля, инспекторы привлекли водителей автомашин TLC 200 и Infinity QX 56, припарковавших свои внедорожники на тротуаре возле гостиницы «Азимут».

Автовладельцам назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре).

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