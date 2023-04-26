В Якутске водитель «КамАЗ» повредил три опоры ЛЭП в Промышленном округе

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Промышленном округе Якутска, нарушенное водителем «КамАЗ», сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

26 апреля в 07:26 утра водитель при отсыпке дороги по улице Леваневского повредил три опоры воздушной линии электропередачи, запитанной с трансформаторной подстанции «Сахабулт». О происшествии сообщено в правоохранительные органы, виновник места аварии не покидал.

Специалисты сейчас ремонтируют линию. В зоне ограничения частично улицы Полины Осипенко, переулок Стояновича, Леваневского, переулок Ольминского.

Как отметил заместитель генерального директора ПАО «Якутскэнего» Сергей Прокопенко, с начала года произошло 41 происшествие с повреждением объектов и отключением электроснабжения.

В последнее время участились случаи стороннего воздействия на объекты электросетевого комплекса ПАО «Якутскэнерго». Зачастую это случаи повреждения опор, обрыва проводов в результате наездов автомобилей и спецтехники. С началом строительного сезона участились случаи повреждения кабельных линий при производстве земляных работ.

«При подобных авариях нарушители рискуют погибнуть от удара током, а большое количество людей и предприятий — остаться без электричества. Напоминаем, что любые работы, осуществляемые в охранных зонах электроустановок, неукоснительно должны быть согласованы с предприятием-владельцем данной установки», — отметил Прокопенко.

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