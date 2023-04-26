В Якутии в село Чурапча прибыл первый межмуниципальный автобус

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26 апреля в село Чурапча приехал первый межмуниципальный автобус, курсирующий по маршруту Нижний Бестях — Чурапча, сообщил глава Чурапчинского района Степан Саргыдаев.

Запуск автобусного сообщения приурочен ко Дню Республики Саха (Якутия). Время в пути — примерно два часа.

Автобус отправляется в 7 .00 утра с села Чурапча до поселка Нижний Бестях с остановки «Гастроном», вечером с 18.00 с поселка Нижний Бестях до села Чурапча с остановки «Зал ожидания» (причал) и с 21.00 с села Чурапча обратно в поселок Нижний Бестях.

Стоимость проезда составит 412 рублей, билеты можно будет приобрести при посадке у водителя наличными и банковской картой.

Ранее сообщалось, что зимой маршрут 206А в Чурапчу будет организован с автовокзала города Якутска.

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