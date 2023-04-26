В Якутии судили жителя Хабаровского края, обматерившего полицейского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алданском районе состоялся суд над жителем Хабаровского края, оскорбившим полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что мужчина дебоширил на железнодорожной станции. Он был пьян и нарушал общественный порядок. Когда сотрудник транспортной полиции попытался пресечь его противоправные действия, подсудимый обматерил его в присутствии свидетелей.

На матерщинника завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ — оскорбление представителя власти. Суд с учетом позиции гособвинения, признания вины и раскаяния подсудимого назначил ему пять месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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