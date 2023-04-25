В Якутске микроавтобус сбил девочку-подростка

Фото: Столичная Госавтоинспекция

В Якутске микроавтобус «Тойота Хайс» сбил школьницу. Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел вчера днем на улице Губина. Машина наехала на девочку, когда та шла по парковке.

Как рассказали в полиции, школьница 2009 года рождения получила ушибы колена и предплечья, но все обошлось без серьезных травм. В ГИБДД не уточнили, будут ли привлекать к ответственности водителя.

«Уважаемые участники дорожного движения. Наезды на пешеходов, как констатирует статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между металлическим автомобилем и уязвимым человеческим телом», – напомнили в госавтоинспекции.

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