Самолет авиакомпании «Якутия» отстранили от полетов из-за неисправности

Фото: АК «Якутия»

Самолет авиакомпании «Якутия» Bombardier DASH 8 Q400 RA-67255 отстранен от выполнения полетов, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причиной стала техническая неисправность. Какая именно, не уточняется.

Борт должен был выполнить накануне, 24 апреля, рейс из Якутска в Батагай, а также в Оленек. Но из-за случившегося вылеты перенесли на 25 апреля.

Пассажиров задержанных рейсов разместили в гостинице и обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.

Якутская транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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