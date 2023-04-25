В среду в Якутске ожидается погода преимущественно без осадков

Фото: KP.RU

Днем в среду, 26 апреля, в Якутске ожидается погода преимущественно без осадков, однако небольшой снегопад пройдет ночью, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Ночью -4-6°, днем +3+5°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали 0 градусов, ветер 2 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.