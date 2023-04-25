В Якутии 26 апреля пройдет проверка систем оповещения населения

Фото: пресс-служба Госкомобеспечения Якутии

26 апреля в 10:40 по якутскому времени на территории Якутии запланировано проведение комплексной проверки систем оповещения населения, сообщает пресс-служба Госкомобеспечения республики.

При проверке запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей. Будет прервано вещание федерального цифрового эфирного телевидения, республиканских и городских телеканалов и радиостанций.

Отмечается, что системы оповещения предназначены для доведения сигнала оповещения о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Якутян просят сохранять спокойствие и предупредить своих родных и близких. Услышав звуковой сигнал, необходимо просмотреть сообщения в эфире телеканалов или прослушать их по радио. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

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