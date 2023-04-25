В Якутии на единое пособие родителям детей и беременным женщинам выплачено более 2 миллиардов 243 миллионов рублей

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Якутии 2359 беременных женщин и родители 52595 детей получают единое пособие, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Управляющий Отделением Социального Фонда России по Якутии Марина Герман отметила, что на эти цели направлено более 2 миллиардов 243 миллионов рублей.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал государственных услуг.

«Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка», — пояснила Герман.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены.

Управляющий Отделением Социального Фонда напомнила, что родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие.

«Например, выплата на первого ребенка теперь входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребёнок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет. С начала года Отделение Социального фонда одобрило выплаты на 1485 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022 года. Сумма выплат родителям составила 448 миллионов 387 тысяч 211 рублей», — сказала Марина Герман.

С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала на одних и тех же детей.

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