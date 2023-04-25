«Сахафильм» планирует продвигать якутское кино в Азии

Фото: оргкомитет кинофестиваль "Меридианы Тихого"

Якутское кино будут продвигать в странах Азии. Об этом стало известно на проектной сессии по развитию креативных индустрий в Якутии, сообщает пресс-служба Арктического государственного института культуры и искусства.

Планами продвижения за пределы России поделилась генеральный директор «Сахафильма» Сардана Саввина. По ее словам, якутского кино уже выходит в российских кинотеатрах, поэтому можно уже задуматься о развитии на международном уровне.

– Сегодня, учитывая мировую ситуацию, мы видим перспективу для якутского кино в азиатских странах: Средней Азии, Юго-Восточной Азии и других регионах Азии. Ведь якутское кино – это не только часть российского кино и кино коренных народов мира, но и часть азиатского кино в глобальном смысле. Если мы сможем занять свою нишу в этом направлении, то мы достигнем успеха, – считает Сардана Саввина.

Она уверена, что Якутия созрела до собственной академической школы. Развитием киноиндустрии занимаются выпускники ВГИКа и других ведущих вузов России.

– В будущем будет приятно слышать, что выпускники АГИКИ направления «Кино» создали тот или иной успешный продукт, – говорит руководитель «Сахафильма». Она заявила о готовности студии сотрудничать с институтом в развитии.

Справка «КП»:

В Якутске проходит проектная сессия «Якутск – центр развития креативных индустрий», организованная АГИКИ, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Universal University. На мероприятии обсуждаются актуальные вопросы развития креативного сектора в регионе, его потенциал и проблемы.

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