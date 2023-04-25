В Якутске на парковке сбили девочку

Фото: ГАИ Якутска

24 апреля около 13 часов от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о наезде на пешехода возле дома по улице Губина, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В ходе проверки было установлено, что водитель 1983 г.р., управляя автомашиной марки «Тойота Хайс», двигаясь по парковке вблизи дома №11 улицы Губина, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2009 г.р., которая двигалась со стороны остановки.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка, 2009 г.р. получила ушиб колена и предплечья», ей назначено амбулаторное лечение.

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