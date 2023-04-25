Глава Якутии поручил помочь семье участника СВО с ремонтом дома

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев во время рабочей командировки в Горный район навестил семью участника СВО Руслана Павлова, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Руслан Павлов был мобилизован в прошлом году. Сейчас служит рядовым в зоне специальной военной операции.

Его супруга, Варвара, данное время не работает. В семье трое детей — сыновья Василий и Георгий — студенты, дочь Татьяна — школьница. Все они проживают в частном доме, который уже требует ремонта.

Айсен Николаев дал поручение администрации района помочь с ремонтом дома и оказать содействие супруге военнослужащего в заключении соцконтракта по коневодству. Глава района Никита Андреев сообщил, что дом, где проживает семья в скором времени будет газифицирован.

Сама Варвара Павлова рассказала, что держит с мужем связь по телефону. Павловы пользуются всеми мерами поддержки, установленными в республике для семей участников СВО.

В Якутии ведется работа с каждой семьей участников СВО, действует Единый координационный центр, оказывающий всестороннюю помощь на передовой и раненым бойцам. Направлено более 1 миллиарда рублей на меры поддержки участников СВО и их семей.

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