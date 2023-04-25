В Нюрбинском районе Якутии тракторист сбил девятилетнюю девочку

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 22 апреля в селе Дикимдя Нюрбинского района произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

45-летний водитель на тракторе МТЗ без государственных регистрационных знаков наехал на девятилетнюю девочку, игравшую на дороге.

В результате ДТП школьница была госпитализирована с закрытым переломом ребер справа.

У тракториста стаж вождения — 6 лет, в момент аварии был трезв. По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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