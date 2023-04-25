В вторник в Якутске планово отключат свет, воду, тепло и газ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 25 апреля, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 12.00 - Покровский тр. 6, 7, 8 км. Сот «Нива», «Ветеран», «Сайдыы», ул. Текстильная, ул. Московская, ул. Огородников.

09.00 – 17.00 – ул. Белое озеро (частично).

09.30 – 12.00 – ул. Стадухина 63-78, ул. Курашова 44-46, ул. П. Алексеева 73-75/2, ул. Лермонтова 52.

13.00 – 17.00 – Сергеляхское шоссе 5 км, 2/3 по 76, Сергеляхское шоссе 6 км, 2/1 по 38/7, ул. Мерзлотная 42/7, 42/8, СОТ «Черемушки», СОТ «Самсонов».

13.00 – 18.00 – ул. Ярославского 30/1-34, ул. Ленина 39, 41, 43, ул. Кулаковского 16,20.

14.00 – 17.00 – ул. Мархинская, ул. Охотников, ул. Жиганская, ул. Совхозная, ул. Медиков, ул. Новая, пер. Кадетский, пер. Учур, ул. Тихонова 10 по 36, ул. Стрекаловского, ул. Мординова 5 по 20, ул. Сапожникова, ул. Газомагистральная 45 по 51, ул. Миронова, ул. 50 лет Октября 3/25, 3/28, ул. Кузьмина 37, 39, ул. Барахова, ул. Золотарева.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении теплоснабжения:

09.00 – 12.00 – ул. Некрасова 6, 4/3.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Красильникова 1, 3/1, 3/2, 5/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11/1, 11/2, 11/3, 15 + ч/сектор, ул. Автодорожная 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 10/2В.

- горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. Газовиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13.

10.00 – 13.00 - ул. Красильникова 1, 3/1, 3/2, 5/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11/1, 11/2, 11/3, 15 + ч/сектор, ул. Автодорожная 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 10/2В.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.00 – 12.00 - кот. школы № 17.

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