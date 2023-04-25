В Якутии за сутки выявили 86 новых случаев коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 25 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 60 заболевших COVID-19. В Мегино-Кангаласском районе — пять, в Сунтарском — четыре, в Намском — три, в Горном, Ленском, Нерюнгринском, Хангаласском — по два, в Верхоянском, Кобяйском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском и Чурапчинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 201 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 829 572 теста.

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