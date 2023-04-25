У жителя Якутии за пьяную езду конфисковали снегоход

В Якутии за пьяную езду конфисковали… снегоход Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Верхневилюйском районе вынесен приговор любителю пьяной езды на снегоходе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики

В марте 2023 года в селе Андреевский местный житель после застолья сел за руль снегохода марки «Буран РМЗ 640». Своей пьяной выходкой он подверг угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Его остановили сотрудники полиции.

Как выяснилось, это не первый случай, когда мужчина катается после выпитого спиртного. У него уже есть непогашенные судимости за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение этого же преступления).

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года. Кроме того, у осужденного в доход государства конфискован принадлежащий ему снегоход.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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