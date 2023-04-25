В магазине «Японец» в Якутске произошел пожар

Фото: 2ГИС

24 апреля в 14.30 поступило сообщение о горении магазина «Японец» на Вилюйском тракте, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Пожарная команда прибыла через пять минут. Снаружи никаких признаков горения не наблюдалось. В результате пожара огнем повреждена наружная стена магазина, мусор на общую площадь 8 кв.м. Магазин спасен.

По всей вероятности причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

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