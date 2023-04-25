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НовостиОбщество25 апреля 2023 1:04

В Якутии застройщика оштрафовали на 300 тысяч рублей за срыв сроков строительства

Застройщика многоквартирного дома оштрафовали за нарушение сроков строительства
Светлана СТЕПАНОВА

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По постановлению прокуратуры Нерюнгри за нарушение сроков строительства оштрафован застройщик многоквартирного дома, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Дом находится в поселке Чульман. Он предназначен для переселенцев из аварийного жилья.

На застройщика завели дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ — неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Сумма штрафа юрлицу составила 300 тысяч рублей.

На данный момент строительство завершено. Местная администрация начала переселение граждан в новый дом.

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