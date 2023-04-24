Водителя, пьяным устроившего смертельное ДТП в Якутске, отправили в СИЗО

Фото: "Якутск Вечерний"

В Якутске суд вынес решение о мере пресечения для 30-летнего Анатолия Б., ставшего виновником смертельного ДТП. Трагедия произошла вчера на улице Богдана Чижика. Мужчина за рулем Land Cruiser вылетел на встречку и протаранил Suzuki Escudo, в которой находилась семья из трех человек.

47-летняя женщина из «Сузуки» скончалась на месте происшествия, 45-летний мужчина и 18-летний юноша получили травмы. Водитель «Крузера» серьезно не пострадал. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчина был пьян: он продул 1,21 мг/л на алкотестере.

Как пишет «Якутск Вечерний», на заседание суда по избранию меры пресечения пришли сам водитель с адвокатом, а также родственники пострадавших. Водитель попросил о конфиденциальном разговоре со своими адвокатами, сторона защиты настаивала на подписке о невыезде. Родные пострадавших, в свою очередь, ходатайствовали о домашнем аресте для Анатолия, а сторона обвинения – на заключении под стражу.

Сам Анатолий на суде раскаялся и признал вину, однако суд все равно принял решение о заключении под стражу. Ближайшие два месяца водитель проведет в СИЗО.

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