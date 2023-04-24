Фото: аэропорт "Внуково"

В Москве задержали пассажира, который собирался лететь в Якутию с гранатами, пишет Shot. Его остановили, когда мужчина собирался вылетать в Якутск из Внуково: во время сканирования его рюкзака сотрудники увидели подозрительные предметы на рентгене.

На место тут же вызвали ОМОН, территорию оцепили. Прибывшим правоохранителям мужчина пояснил, что гранаты ненастоящие.

Несмотря на то, что взрывчатка оказалась муляжом, пассажира сняли с рейса и в Якутию он улететь не успел. Его доставили в отдел полиции, чтобы мужчина пояснил, зачем ему были нужны фейковые гранаты.

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