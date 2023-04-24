Мокрый снег и сильный ветер ожидаются во вторник в Якутске

Фото: KP.RU

25 апреля синоптики прогнозируют в столице республики порывы ветра от 4 до 9 метров в секунду.

– Утром и днем небольшой снег, мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью -2-4°, днем +1+3°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 24 апреля в Якутске воздух прогрелся до 4 градусов тепла, а северо-западный ветер достиг скорости 5 метров в секунду.

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