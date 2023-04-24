В селе Бердигестях Горного района Якутии ввели в строй новый жилой квартал

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Глава Якутии Айсен Николаев 24 апреля в рамках рабочей поездки в Горный район принял участие в открытии в селе Бердигестях нового жилого квартала, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Застройка включает в себя 7 каменных благоустроенных многоквартирных домов на 176 квартир: 5 жилых домов по 26 квартир, 2 многоквартирных дома — по 23 квартиры. В новые квартиры переедут 535 жителей села Бердигестях из 33-х аварийных домов.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

На торжественной церемонии открытия квартала глава Якутии вручил ключи от новых квартир старостам домов.

«У нас в семье двое детей, сейчас ждем третьего. Поэтому очень рады, что в последние годы в Бердигестяхе построен ряд крупных объектов: многофункциональный спортивный зал, в котором с удовольствием занимаются спортом взрослые и дети, прекрасный стадион, вводится новая школа», — сказал один из новоселов, глава молодой семьи Петр Никулин.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Объекты оснащены насосной станцией с противопожарными резервуарами, станцией водоподготовки с резервуаром исходной воды и резервуаром чистой воды и четырьмя канализационными сборниками. Жилой квартал по линии службы госзаказа республики построила строительная компания «Адгезия».

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