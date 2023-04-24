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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 6:02

В Якутске при пожаре в гараже пострадал человек

Инцидент произошел на улице Автострада 50 лет Октября
Михаил ГОРОХОВ
Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

23 апреля в 20:48 поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Автострада 50 лет Октября, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

К моменту прибытия пожарной команды строение горело открытым огнем. В итоге гараж поврежден огнем по всей площади 24 кв.м.

– На месте пожара обнаружен пострадавший гражданин 1986 г.р. Доставлен в приемный покой РБ№2 с термическими ожогами II степени, – говорится в сообщении. У пострадавшего также зафиксировано отравление угарным газом.

Пожарные спасли рядом стоящий одноэтажный жилой дом и частный гараж. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

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