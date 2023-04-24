В Якутске при пожаре в гараже пострадал человек

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

23 апреля в 20:48 поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Автострада 50 лет Октября, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

К моменту прибытия пожарной команды строение горело открытым огнем. В итоге гараж поврежден огнем по всей площади 24 кв.м.

– На месте пожара обнаружен пострадавший гражданин 1986 г.р. Доставлен в приемный покой РБ№2 с термическими ожогами II степени, – говорится в сообщении. У пострадавшего также зафиксировано отравление угарным газом.

Пожарные спасли рядом стоящий одноэтажный жилой дом и частный гараж. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

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