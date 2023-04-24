В Якутии отменили традиционное шествие «Бессмертного полка»

Фото: ЯСИА

В Якутии в этом году принято решение не проводить традиционное шествие «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Однако жители республики и страны, кому дорога память о своих героических предках, могут стать участниками акции в других форматах. Например, размещая портреты ветеранов на одежде, в соцсетях или даже на автомобилях.

По словам председателя Общественной палаты РС(Я) Николая Бугаева, «Бессмертный полк» в этом году пройдет в четырех форматах.

«Первый формат — это автопробег, здесь мы предлагаем всем автолюбителям, разместить фотографии со своими героями на своих машинах. Это может быть заднее или боковое стекло, но так, чтобы оно не мешало обзору. Второй формат — любой желающий может носить одежду с портретом своего героя в течение дня, это могут быть футболки, куртки, где могут быть изображении героев», — отметил Бугаев.

Третий формат предназначен для людей, у которых 9 мая является рабочим днем. Это пожарные, журналисты, полицейские и т.д. Им предлагают сделать «бейджи» с портретами.

Четвертый формат — это онлайн-акция по созданию видеоткрытки, где появится коллаж портретов героев, которые можно приблизить и прочитать историю каждого.

Напомним, на сайте «Бессмертного полка» уже сейчас можно подать документы и фотографии, чтобы увидеть своего Героя в День победы 9 мая.

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