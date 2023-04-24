В Якутске закроют некоторые теплые остановки

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Часть теплых остановок в Якутске будут закрыты для проведения технического обслуживания и ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на руководителя МАУ «Центр управления общественными пространствами» Виктора Обутова.

Как прокомментировал Виктор Обутов, во время закрытия теплых остановок планируют провести техническую модернизацию.

Будут установлены дистанционные замки, мониторы для отслеживания общественного транспорта. Также улучшат систему видеонаблюдения.

«Приведем в надлежащее состояние не только техническое оснащение теплых остановок, но и наладим работу кондиционеров в летние жаркие дни. Также подготовим теплые остановки к осенне-зимнему периоду», — заверил руководитель.

Горожан и гостей столицы бережно относиться к имуществу теплых остановок и в случае их ненадлежащего санитарного состояния обращаться по телефону 43-33-22. О фактах нарушения общественного порядка, актах вандализма в теплых остановках необходимо сообщать в полицию.

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