Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов приедет в Якутск

Фото: Андрей СОРОКИН

На этой неделе ожидается визит в Якутию министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Отмечается, что федеральный министр проверит готовность к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона, а также проведет большое совещание по вопросам недропользования.

Напомним, что прогнозы по предстоящему паводку в Якутии неутешительные.

– В Якутии в марте выпало от двух до шести месячных норм снега. Мы ожидаем, что паводок будет крайне непростым с точки зрения небольших наших рек. Опасения вызывают малые реки в заречной и центральной группах районов, – говорил Николаев.

По предварительному прогнозу вскрытие реки Лена до города Якутска, рек Алдан, Амга и Вилюй ожидаются в первой и второй декадах мая.

В третьей декаде – низовья рек Лена, Алдан, Вилюй, рек севера и северо-востока, в начале июня – устьевые участки рек. В зону возможного подтопления попадают 123 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований.

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