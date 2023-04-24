В Якутске пройдет общегородской субботник

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В Якутске с 29 апреля по 1 мая в столице республике пройдет общегородской субботник. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, республиканские ведомства должны обеспечить уборку снега и откачку талых вод на территориях курируемых предприятий и учреждений. А также особое внимание нужно обратить на объекты образования.

Руководителям необходимо обеспечить личный контроль. Первому вице-премьеру Дмитрию Садовникову Айсен Николаев поручил координировать эту работу до полного решения проблемы.

Напомним, что 22 апреля глава Якутии посетил школу №31, где проверил вывоз снега с территории образовательного учреждения, и публично отчитал мэра. Николаев отметил, что в пятницу руководство города отчиталось, что со всех образовательных учреждений города снег вывезен, но выяснилось, что это не так.

23 апреля Николаев провел очередное совещание по вопросам санитарной очистки территории Якутска и опять отчитал мэра города Евгения Григорьева.

– Ситуация с вывозом снега и откачке талых вод в городе остается напряженной. Сегодня утром снова проехал по городу. Видно, что по некоторым образовательным учреждениям работы ведутся. Но в основном субботники проводят учителя и родители учащихся, — сказал он.

Глава республики поручил мэру лично посетить все образовательные учреждения столицы региона и проверить ход работ по вывозу снега и откачке воды. А также провести массовые субботники по всему городу. И дал ему на это три дня.

«В течении трех дней ситуация должна в корне измениться — основные работы по очистке снега и откачке талых вод должны быть завершены. Привлекайте дополнительные силы и средства, контролируйте лично, не верьте пустым отчетам подчиненных», — заявил Айсен Николаев.

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