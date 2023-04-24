В Нижнеколымском районе Якутии на автозимнике провалилась машина

Фото: «Колымская правда»

23 апреля на автозимнике «Арктика» в Нижнеколымском районе провалилась машина, сообщает издание «Колымская правда».

Фото: «Колымская правда»

Выяснилось, что автомашина Volvo с порожним полуприцепом шла в сторону Якутска. По словам водителя, тягач стал быстро проваливаться и уходить в воду, он еле успел выскочить из кабины. Это произошло примерно в 12-14 км от поселка Черский.

Дорожники сделали объезд. На автозимнике «Арктика» сейчас разрешенная максимальная масса транспорта составляет 10 тонн.

Фото: «Колымская правда»

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