В Якутске ограничат движение тяжелой техники для сохранности дорог

Фото: мэрия Якутска

Во время общегородской планерки 24 апреля глава Якутска Евгений Григорьев предложил ввести ограничения по проезду тяжелой техники на некоторых участках дорог.

– В связи с интенсивной оттайкой и проседанием дорог, значительный вклад в их разрушение вносит большегрузная техника, – прокомментировал Григорьев.

Он также дал поручение начать ямочный ремонт с использованием асфальтобетонной смеси раньше прошлых лет, как только позволят погодные условия; привлечь к работам больше подрядчиков, с тем чтобы завершить их в сжатые сроки. В настоящее время текущий ямочный ремонт на улицах проводится ежедневно в ночь с использованием щебенчато-песчаной смеси.

Глава города отметил, что провел в выходные совещание с руководством дорожных предприятий, которые заявили о готовности запустить бетонные заводы, для оперативного ремонта улично-дорожной сети.

Также градоначальник поручил оперативно реагировать на сообщения горожан и своевременно производить откачку талых вод и подсыпку выбоин и ям.

Сейчас в Якутске работает 90 единиц ассенизаторской техники. Из них 57 АСМ задействованы в откачке талых вод. 12 машин МУП Жилкомсервис работают в две смены, в круглосуточном режиме.

– Необходимо как минимум еще 10 единиц такой техники на балансе муниципальных предприятий, чтобы обеспечивать оперативное прикрытие, - прокомментировал Евгений Григорьев. Он добавил, что вопрос приобретения дополнительной техники будет рассмотрен в текущем году.

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