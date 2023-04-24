В Якутии лошадь пнула шестилетнего мальчика в лицо

Фото: konovod.com

В июле прошлого года в селе Ой Хангаласского района лошадь, находившаяся на свободном выпасе, пнула маленького мальчика в лицо. О произошедшем рассказала прокуратура Якутии.

Это произошло, когда ребенок играл на улице. Удар был сильным — мальчуган, которому было всего шесть лет, получил травмы головы.

Лошадь принадлежит местной жительнице. Женщина отпустила ее пастись недалеко от села.

В интересах несовершеннолетнего прокуратура района предъявила иск к хозяйке копытного с требованием компенсировать моральный вред. Суд его поддержал и постановил взыскать с владелицы 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Напомним, летом прошлого года, месяцем ранее указанного инцидента, произошел еще один подобный случай, но уже в Ленском районе. Тогда лошадь ударила копытом трехлетнего мальчика, который вышел на улицу без присмотра взрослых и подошел к пасущемуся недалеко от табуна коню. Ребенка доставили с открытой черепно-мозговой травмой головы в больницу, он скончался в тот же день.

Тогда уголовное дело о халатности возбудили на администрацию наслега. Правоохранители пришли к выводу, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности: не разработали и не приняли нормативно-правовые акты, регламентирующие правила выпаса скота, не установили требования к выгулу и выпасу, не оказывали содействие хозяевам сельскохозяйственных животных в организации коллективного выпаса.

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