Жителю Якутска вынесли приговор за смертельное ДТП в Хатассах

Фото: УГИБДД по Якутии

28-летний житель Якутска признан виновным в гибели человека в ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Авария произошла 24 декабря в селе Хатассы. Водитель 1994 года рождения, на «Тойоте Аллион» ехал со стороны Хатасс в сторону Якутска. На перекрестке улиц Каландаришвили-Воинская он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота Витц».

Прокуратура отмечает, что водитель двигался с повышенной скоростью и проигнорировал дорожную разметку на пересечении проезжих частей. В итоге пассажирка «Тойота Витц» скончалась на месте. Два пассажира и водитель с травмами были доставлены в больницу.

На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии-поселения. А также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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