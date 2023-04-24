В Китае при участии СВФУ откроется российско-китайский университет

Фото: пресс-служба СВФУ

Северо-Восточный федеральный университет и Чаньчуньский научно-технический институт создадут в Китае Саха-Цзилиньский технологический университет, сообщает пресс-служба СВФУ со ссылкой на ТАСС.

Вуз будет располагаться в городе Лунцзин Яньбяньской корейской автономной провинции Цзилинь. Прием студентов начнется в 2024 году. Обучение будет проходить по системе бакалавриата по инженерии, медицине, экономике, менеджменту и т.д. На первом пятилетнем этапе планируется обучить до 6 тысяч студентов. В долгосрочной перспективе количество студентов достигнет 15 тысяч.

Отмечается, что подготовительный комитет планирует в конце этого года получить аккредитацию Министерства образования КНР и начать прием студентов на 2024-2025 учебный год.

«Для нас это одновременно волнительный и очень радостный момент. Со своей стороны мы имеем одобрение Министерства науки и высшего образования России. Надеемся, что поставленные до конца года плана будут реализованы», — сообщил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

Саха-Цзилинский технологический университет — не первый совместный проект СВФУ с китайскими коллегами. В 2017 году усилиями двух университетов был открыт Центр русского языка и культуры СВФУ в Чанчуньском научно-техническом институте.

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