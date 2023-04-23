«Субботники в основном проводят учителя и родители». Айсен Николаев снова отчитал мэра Якутска

Фото: АГиП Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев провел очередное совещание по вопросам санитарной очистки территории Якутска и опять отчитал мэра города Евгения Григорьева.

«Ситуация с вывозом снега и откачке талых вод в городе остается напряженной. Сегодня утром снова проехал по городу. Видно, что по некоторым образовательным учреждениям работы ведутся. Но в основном субботники проводят учителя и родители учащихся», — сказал он.

Глава республики поручил мэру лично посетить все образовательные учреждения столицы региона и проверить ход работ по вывозу снега и откачке воды. А также провести массовые субботники по всему городу. И дал ему на это три дня.

«В течении трех дней ситуация должна в корне измениться — основные работы по очистке снега и откачке талых вод должны быть завершены. Привлекайте дополнительные силы и средства, контролируйте лично, не верьте пустым отчетам подчиненных», — заявил Айсен Николаев.

Служба эксплуатации городского хозяйства получила задание увеличить темпы работ по пропариванию лотков ливневой канализации. Отмечается, что на сегодня охвачено только 40% лотков.

Напомним, что накануне глава Якутии посетил школу №31, где проверил вывоз снега с территории образовательного учреждения, и публично отчитал мэра.

После этого в соцсетях стали распространяться сообщения, что на школьные субботники созывают родителей учеников.

Фото: SakhaDay

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