В Якутии за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 23 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 67 заболевших ковидом. В Усть-Майском районе — шесть случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском — по три, в Горном, Ленском, Мирнинском, Таттинском, Усть-Алданском — по два, в Анабарском, Верхневилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском, Хангаласском и Чурапчинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1015 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 828 955 тестов.

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