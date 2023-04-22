Жительницу Нерюнгри оштрафовали на 10 тысяч рублей за унижение коренного населения Якутии

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Жительницу Нерюнгри признали виновной в унижении человеческого достоинства по признакам расы и национальности, сообщает пресс-служба Нерюнгринского городского суда.

6 февраля этого года в ходе мониторинга, под новостным сообщением в социальной сети Вконтакте выявлено сообщение «несущее в себе унижение достоинства группы лиц по признаку расовой, национальной принадлежности, а именно представителей коренного населения Якутии».

Сам комментарий не приводится. Суд признал автора сообщения виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ. Она оштрафована на 10 000 рублей.

Это минимальный штраф по этой статье. Согласно ст. 20.3.1 КоАП РФ граждане могут быть оштрафованы на сумму от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ранее одного жителя Якутска оштрафовали за оскорбительный комментарий про среднеазиатских мужчин. На суде он признал вину и раскаялся. По его словам, он не осознавал свои действия, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

А мужчину из Мегино-Кангаласского района Якутии оштрафовали на 10 тысяч рублей за унижение достоинства женщин. Он тоже написал оскорбительный комментарий в сети «ВКонтакте». Тема касалась матерей-одиночек и их разочарования в мужчинах.

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