Водитель в Якутске на машине врезался в гараж и получил травмы

Фото: ГАИ Якутска

22 апреля около 12 часов ночи поступило сообщение, что на улице Винокурова 91, автомашина врезалась в гараж, сообщает Городская автоинспекция.

Оказалось, что 53-летний водитель на «Тойота Премио», не справился с управлением на круговом движении Вилюйский тракт - Билибина и съехал с дороги. После чего проломил забор и врезался в гараж.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила водителя в больницу. Освидетельствование на состояние опьянения не проведено в связи с госпитализацией. Назначена административная проверка.

Фото: ГАИ Якутска

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.