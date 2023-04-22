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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 7:35

Водитель в Якутске на машине врезался в гараж и получил травмы

Проверку на опьянение не делали из-за госпитализации шофера
Михаил ГОРОХОВ
Фото: ГАИ Якутска

Фото: ГАИ Якутска

22 апреля около 12 часов ночи поступило сообщение, что на улице Винокурова 91, автомашина врезалась в гараж, сообщает Городская автоинспекция.

Оказалось, что 53-летний водитель на «Тойота Премио», не справился с управлением на круговом движении Вилюйский тракт - Билибина и съехал с дороги. После чего проломил забор и врезался в гараж.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила водителя в больницу. Освидетельствование на состояние опьянения не проведено в связи с госпитализацией. Назначена административная проверка.

Фото: ГАИ Якутска

Фото: ГАИ Якутска

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