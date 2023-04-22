В Якутии запретили въезд мигранту, давшему взятку, а он попытался оспорить это в суде

Верховный суд Якутии. Фото: 2ГИС

Иностранный гражданин был пойман во время дачи взятки, которая не была доведена до конца. Его депортировали и запретили въезд в Россию.

ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району запретил мигранту въезд в Российскую Федерацию сроком на 10 лет до июня 2032 года. Мигрант с этим не согласился и подал административный иск.

Мегино-Кангаласский районный суд удовлетворил иск и отменил решение на запрет въезда, но сократил срок пребывания в России. Суд объяснил это тем, что административный ответчик не представил доказательств крайней необходимости в запрете въезда в Россию.

Дело дошло до Верховного суда Якутии, где его рассмотрела судебная коллегия по административным делам.

По мнению коллегии, дача взятки, чтобы избежать административной ответственности свидетельствует о повышенной общественной опасности преступления. А пребывание мигранта-взяткодателя в России создает реальную угрозу общественному порядку и безопасности государства.

К тому же действия мигранта подтверждаются его поведением – он пренебрегал порядком проживания иностранных граждан на территории России.

С другой стороны, коллегия посчитала, что 10-летний запрет въезда ничем не обоснован.

– Назначенную административному истцу меру ответственности нельзя признать необходимой и оправданной, соразмерной преследуемой цели защиты общественного порядка, – говорится в сообщении.

Поэтому судебная коллегия приняла решение о запрете въезда сроком на три года.

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