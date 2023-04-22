В Якутии выявлено 99 новых случаев COVID-19

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По состоянию на 22 апреля на территории Якутии зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной инфекции.

− Якутск – 61 случай,

− Усть-Майский район – семь случаев,

− Мегино-Кангаласский район – четыре случая,

− Алданский, Ленский районы – по три случая,

− Горный, Кобяйский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский районы – по два случая,

− Анабарский, Верхнеколымский, Верхоянский, Мирнинский, Момский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский, Сунтарский, Чурапчинский районы – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 287 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 827 940 тестов.

За последние сутки госпитализировано 10 человек, а выздоровело 147 человек.

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