В Якутске в конце апреля пройдет художественная ярмарка

Фото: АГИКИ

В Якутске 29 апреля состоится арт-ярмарка. Ее организует Арктический государственный институт культуры и искусств – на мероприятие приглашают всех желающих горожан. Ярмарка будет проходить в самом АГИКИ на улице Орджоникидзе, 4.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 18:00. В это время посетители смогут купить картины, украшения ручной работы, дизайнерскую одежду и прочую арт-атрибутику.

«Стоит отметить, что многие товары на арт-ярмарке - собственного производства, их изготавливали студенты и преподаватели института. Кроме того, на мероприятии могут участвовать и другие лица, не связанные с вузом. Например, на предыдущих ярмарках принимали участие представители мастерской известного в Якутии ювелира Петра Алексеева», – добавили организаторы.

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