В Якутии грузовик наехал на ребенка на территории школы

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии произошло ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Ребенок оказался под колесами грузовика «Тойота Дутро»: водитель сдал назад, не заметив сзади маленького пешехода.

ЧП произошло в Сунтарском районе, на территории одной из школ. После того как водитель сбил девочку, ее на скорой помощи доставили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм – у нее диагностировали ушиб коленного сустава.

В ГИБДД рассказали, что 58-летний водитель имеет почти 40-летний стаж и права всех категорий, в момент аварии он не был пьян. Однако за последний год он уже 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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