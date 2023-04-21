В Якутии более 100 человек написали Тотальный диктант на отлично

Фото: KP.RU

Стали известны предварительные итоги Тотального диктанта — 2023 в Якутии. Оценку «отлично» по республике получили 109 участников, рассказали в пресс-службе СВФУ.

Всего свои знания проверили 1968 якутян.

По информации с сайта города, в Якутске отличниками стали семь человек — четверо взрослых и три школьника. Однако, как пояснили «КП — Якутия» в пресс-службе университета, официальный штаб ждет еще других данных.

Известно, что свои итоги уже подвела Национальная библиотека РС(Я). Из 943 написавших в библиотеках республики на отлично справились 32 человека. Из 55 написавших в самой НБ — один отличник.

Всего в этом году в регионе открыли 40 площадок, в Якутске — 15.

Напомним, что автором текста в этом году стал писатель и журналист Василий Авченко. Текст называется «Экология по Арсеньеву». Владимир Арсеньев — выдающийся ученый, путешественник, исследователь Дальнего Востока. Якутяне написали его первую часть — «Урок первый».

Свой результат можно будет посмотреть после 25 апреля на сайте totaldict.ru.

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