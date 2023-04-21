Глава Якутии Айсен Николаев ответит на вопросы жителей в рамках «Прямой линии»

Фото: пресс-служба правительства Якутии

На следующей неделе, накануне Дня Республики Саха (Якутия) глава региона выйдет пообщается с якутянами напрямую, сообщает пресс-служба правительства республики.

Жители республики смогут задать интересующие их вопросы непосредственно Айсену Николаеву, также руководитель региона обсудит злободневные для республики темы.

Прямой эфир начнется в среду, 26 апреля, в 19:00 часов по якутскому времени.

Трансляцию будут вести телеканалы «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Тэтим», «Радио России», «Виктория Саха», «СТВ-радио», а также ее можно будет увидеть в социальных сетях главы республики.

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