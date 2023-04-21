Житель Якутска заплатит 115 тысяч рублей штрафа за незаконное подключение к газовой сети

Фото: пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

В Якутске 19 апреля инспектор Управления по сбытовой деятельности выявил факт установки дополнительного газового оборудования кустарного производства на улице Ново-Сайсарская, сообщает пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

Фото: пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

Житель города самовольно подключил через тройники опасное дополнительное газовое оборудование кустарного производства. В гараже была установлена хлебная печь, на которой выпекали лепешки и хлеб на продажу, а в помещении кухни установлена самодельная горелка под казан для приготовления пищи.

Фото: пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

Теперь мужчине грозит административная и уголовная ответственность, а также взыскания в размере 115 тысяч рублей. А своими действиями он мог причинить вред жизни и здоровью близким и соседям.

В АО «Сахатранснефтегаз» напомнили, что самовольное подключение к газовым сетям наказуемо, дорого и очень опасно.

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