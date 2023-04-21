В Якутске 1 мая запретили продажу алкоголя и пива

Фото: Андрей СОРОКИН

1 мая в центре города с 14:00 до 17:00 будет ограничена продажа алкоголя и пива.

Такое распоряжение с формулировкой «запретить продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков во время проведения культурно-массовых и зрелищно-развлекательных мероприятий, посвященных 1 мая 2023 года — празднику Весны и труда» было издано 14 апреля. На это обратило внимание «Sakhaday».

Ограничение коснулось магазинов расположенных на улицах Чернышевского, Ярославского, Кулаковского, Петровского, пр. Ленина, Лермонтова, Ф.Попова, Дзержинского, Хабарова, Орджоникидзе, П.Алексеева, Кирова, Пояркова, Курашова, Короленко, Горького, Ойунского, Аммосова, Октябрьской, Глухом переулке. Это внутриквартальные территории по пути следования традиционного первомайского шествия.

Напомним, что 19 апреля было принято решение об отмене проведения первомайского парада трудящихся в Якутске.

«КП – Якутия» в пресс-службе Окружной администрации сообщили, что, несмотря на отмену первомайской демонстрации, запрет на продажу алкоголя и пива остается в силе.

– Все равно будут народные гуляния, различные мероприятия, на которые придет много людей, – сказали в пресс-службе.

Вместо парада теперь предлагают провести первомайские конкурсы среди первичных профсоюзных организаций, встречу профактива с руководством республики, различные собрания, гуманитарные акции в поддержку участников специальной военной операции, праздники Весны и Труда и так далее.

Первомайская демонстрация в Якутске не проводилась в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. В 2022 году парад состоялся.

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