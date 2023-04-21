Якутянин получил срок за вступление в незаконное вооруженное формирование

Фото: KP.RU

Верховный суд Якутии в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело жителя Якутска, вступившего в незаконное вооруженное формирование.

Он был признан виновным по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании).

Судом установлено, что в апреле 2022 года молодой парень из Якутска решил вступить в незаконное вооруженное формирование легион «Свобода России»* (*украинское военизированное объединение, признано террористической организацией, деятельность запрещена на территории России).

Для этого он связался по интернету с участником данного легиона, который передал ему инструкции о порядке вступления в легион и анкету. После этого парень купил ж/д билет от Нерюнгри до Казахстана для последующего обращения в посольство Украины и вступления в незаконное вооруженное формирование.

Отмечается, что преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Молодой мужчина приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Один год из срока он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в исправительной колонии строгого режима.

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