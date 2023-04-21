В Якутске с 1 мая начнется запись детей в муниципальные оздоровительные лагеря города

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

1 мая стартует запись в муниципальные оздоровительные лагеря Якутска на период летних каникул, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что в этом году году выдача направлений во всех типах лагерей переходит на новый формат, запись производится на Едином портале госуслуг. Туда включены муниципальные детские загородные стационарные лагеря, лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха и палаточные лагеря города.

Записать ребенка в лагерь можно электронно — через портал gosuslugi.ru или лично —в образовательном учреждении в дни приема граждан.

На отдых в летние оздоровительные лагеря могут быть направлены дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, которые живут или учатся в городе Якутске.

Всего летом будут работать 49 муниципальных лагерей, в том числе 40 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, 5 детских загородных стационарных оздоровительных лагерей («Спутник», «Радуга», «Каландаришвили», «Бинго», «Родничок»), 2 лагеря труда и отдыха и 2 палаточных лагеря.

По всем вопросам обращаться в отдел воспитания и дополнительного образования по телефону 8(4112)40-03-45.

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